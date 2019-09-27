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Священник Павел Коньков из Рязани устроил для жителей города пробежку. Все желающие могли присоединиться к физкультурникам в Центральном парке культуре и отдыха.

Друзья! Мы сделали это! Пробежка состоялась. Всем большое спасибо за прекрасный день! По трекеру мы пробежали 2.93 км. Будем увеличивать темп, расстояние. Ждём вас на следующей пробежке, — говорится в сообщении на официальной странице Молодёжного отдела Рязанской епархии в социальной сети « ВКонтакте ».

Ранее News.ru сообщал, что молодым людям, которые тратят время на порнографию и рукоблудие, следует сосредоточиться на семейной жизни. Такой совет дал глава Синодального отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион.