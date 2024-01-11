Рязанца заподозрили в убийстве собственного сына

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителя Рязани заподозрили в убийстве собственного сына, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Рязанской области. В отношении мужчины 1969 года рождения возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан.

Как уточняет издание, в ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что мужчина несколько раз ударил ножом своего сына. Причиной послужил бытовой конфликт. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения подозреваемого под стражу.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга ранее на два месяца арестовал местного жителя, который выбросил годовалую дочь из окна пятого этажа. Мужчину обвиняют в убийстве ребенка. Отвечая на вопросы журналистов, мужчина заявил, что он не причастен к смерти дочери.

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