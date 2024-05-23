Рязанца отправят в колонию за убийство сына за пару дней до Нового года В Рязани мужчину приговорили к девяти годам колонии за убийство сына

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителя Рязани приговорили к девяти годам колонии за убийство собственного сына за пару дней до Нового года, пишет «МК в Рязани». Уточняется, что 55-летний мужчина убил сына 29 декабря 2023 года.

По данным издания, между отцом и сыном произошел конфликт, в ходе которого мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял нож и ударил им сына в живот. Медики пытались спасти его, но потерпевший скончался через несколько дней от полученного ранения.

Отца задержали, после чего отправили на время следствия в СИЗО. Позже суд приговорил рязанца к девяти годам колонии общего режима.

Ранее жительницу станицы Стародеревянковской в Краснодарском крае приговорили к семи годам колонии общего режима за убийство мужа. 28 января 2024 года женщина ударила супруга ножом в сердце за то, что он ее разбудил.

До этого суд приговорил убийцу известной в Красноярске предпринимательницы и свахи Нины Кузьминой к 13 годам заключения в колонии строгого режима. Мужчину признали виновным в убийстве по найму, разбое и похищении документа.

Кроме того, в Нижнем Новгороде мужчину приговорили к девяти годам колонии строгого режима за убийство любовницы. Осужденный задушил девушку 17 ноября 2023 года и скрылся с места убийства. Труп нашли соседи через два дня, когда знакомая перестала выходить на связь.