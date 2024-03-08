Рязанца оштрафовали на 300 тысяч рублей за прославление «Азова» Суд в Рязани оштрафовал приверженца неонацистской идеологии на 300 тысяч рублей

Рязанский суд оштрафовал местного жителя на 300 тысяч рублей за прославление националистического батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По данным следователей, осужденный принял сторону украинских террористических организаций с начала спецоперации. Имея стойкие неонацистские взгляды, он призывал россиян присоединяться к запрещенным движениям, говорится в сообщении.

Имея стойкие неонацистские взгляды, <...> стал прославлять указанные структуры, призывающие россиян вступать в их ряды с целью убийства военнослужащих РФ и населения приграничных с Украиной Белгородской и Курской областей, — сообщил источник агентства.

При этом сам мужчина не собирался принимать участие в вооруженном конфликте или устраивать теракты. По информации правоохранителей, он лишь хотел «влиять на умы молодежи». Осужденный свою вину признал и раскаялся, поэтому избежал реального срока. Теперь за ним будет наблюдать полиция.

Ранее сообщалось, что подросток, готовивший теракт на одной из электроподстанций в Калужской области, получил шесть лет лишения свободы в колонии для несовершеннолетних. По данным следствия, в апреле 2023 года обвиняемый обучился формам и методам террористической деятельности.