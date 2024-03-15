Ряды ВСУ «зачистили» из-за страха бунта: новости СВО на утро 15 марта

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский после доклада о возможном бунте начал проводить чистку в рядах национальной армии, заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, речь идет о командовании ВСУ.

Еще до отставки экс-главкома ВСУ Валерия Залужного украинский лидер в страхе из-за начала возможного военного переворота приказал перебросить в Киев наиболее близкие ему части спецназа, добавил он. Однако, по мнению главы движения, бунт на территории Украины невыгоден кураторам государства.

Главные новости о том, что произошло в зоне конфликта к вечеру 14 марта, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ в Белгородской области? Что известно об украинской ДРГ на границе РФ

Военкор Александр Коц сообщил об атаке украинской ДРГ в Белгородской области. Российские военные вступили в напряженный стрелковый бой с противником в приграничной зоне, подчеркнул он. Официального подтверждения со стороны Минобороны РФ не было.

Фото: МО Украины

Позднее губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что на территории Белгородской области солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет, бой ведется за ее пределами. По его словам, больше всего пострадало село Козинка. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Беспилотник ВСУ уничтожили под Белгородом, опасность атаки БПЛА в Воронежской области

Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве уточнили, что вражеский дрон был самолетного типа.

Жителей Воронежской области предупредили о введении режима опасности атаки беспилотников, заявил губернатор региона Александр Гусев. По его информации, силы противовоздушной обороны находятся в режиме готовности.

Серия взрывов прогремела в Киеве

Серия взрывов прогремела на территории Киева, писало украинское издание «Общественное. Новости». В городской военной администрации передавали о работе систем противовоздушной обороны рядом с украинской столицей. Воздушная тревога звучит в самом Киеве, Киевской и Черниговской областях.

Во Франции заявили о готовности конфронтации с Россией

Франция готова отреагировать на возможную эскалацию со стороны России, сообщил президент страны Эммануэль Макрон. Французские власти при необходимости примут решение, которое не позволит Москве победить, уточнил он.

В то же время Париж не ведет войну с Москвой или народом страны, добавил глава республики. Однако долгосрочный мир не будет достигнут при отсутствии суверенитета Украины и возвращения к международно признанным границам, напомнил президент. Кроме этого, Франция является ядерной державой, поэтому несет на себе определенный груз ответственности, пояснил Макрон.

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press Эммануэль Макрон

В Европе разочарованы контрнаступлением ВСУ

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение последних месяцев прошло совсем не так, как ожидалось, признал Макрон. По его словам, сейчас для Киева на фронте сформировалась сложная ситуация.

Вооруженные силы РФ также имеют преимущество в том, что касается численности личного состава, добавил Макрон. В то же время у ВСУ по этому показателю «есть пределы». Глава республики заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия не победила в конфликте на Украине.

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