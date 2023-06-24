Рядом с офисом Пригожина обнаружена набитая деньгами «Газель»

Фото: Елена Копылова/РИА Новости

Евгений Пригожин

Во дворе отеля «Трезини» у офиса бизнесмена Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге обнаружена «Газель» с множеством коробок с деньгами, сообщает корреспондент «Фонтанки». По его словам, полицейским этот автомобиль показался подозрительным и они начали проверять его на предмет взрывчатки. По информации издания, в коробках лежат пятитысячные банкноты Банка РФ. По предварительным данным, в «Газели» лежали 4 млрд рублей.

Отмечается, что рядом с оперативниками в штатском находилось несколько сотрудников спецназа с автоматами.

Сотрудников заинтересовала белая «Газель», которая не принадлежит никому из Академического переулка. Они начали ее проверять на предмет взрывоопасных веществ. Когда ее вскрыли, то увидели коробки, полные денег, — пишет издание.

24 июня в Национальном антитеррористическом комитете сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении связанного с ЧВК «Вагнер» Пригожина, которому вменяют попытку организации вооруженного мятежа. В ФСБ России заявили, что со стороны бизнесмена прозвучали заявления, которые фактически являются призывами к началу гражданского конфликта в России.