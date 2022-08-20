Рядом с аэропортом Сочи случился пожар

Фото: ЧП | Новости | Крым/vk.com

Рядом с аэропортом Сочи случился пожар, загорелась хозяйственная постройка. ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщило, что возгорание локализовано, передает «МК».

Произошло возгорание хозяйственной постройки, пожар уже локализован, — заявили в главке регионального МЧС.

В ведомстве отметили, что на территории воздушной гавани ничего не горит и пожар не сказался на ее работе.

По данным Telegram-канала SHOT, горел гаражный кооператив.

В мае крупный пожар вспыхнул вблизи международного аэропорта Женевы в строящемся центре для беженцев. Инцидент произошел недалеко от взлетно-посадочной полосы. В результате ЧП авиасообщение с городом было заблокировано.

В том же месяце произошел пожар в самолете в аэропорту китайского города Чунцин, около 40 человек получили легкие травмы. Всего на борту находились 113 пассажиров и девять членов экипажа, все они были эвакуированы.