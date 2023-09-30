Пятиклассница умерла при странных обстоятельствах Труп школьницы с пакетом на голове нашли на Кубани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Гулькевичи Краснодарского края был обнаружен труп 11-летней пятиклассницы с пакетом на голове, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, тело было найдено в ванной, а поодаль от девочки лежал дезодорант. Следов насилия на теле ребенка не было.

Тело пятиклассницы с пакетом на голове нашли на полу в ванной комнате. Рядом лежал баллончик с дезодорантом, — сообщил источник канала.

Известно, что девочка воспитывается в полной семье, также у нее есть старшая сестра.

В июле в городе Сатке Челябинской области 11-летний подросток умер от отека легких, после того как надышался освежителем воздуха, который украл из туалета в лагере. Ребенок ранее дома уже крал баллон освежителя воздуха, за что был наказан матерью.

В августе в детском оздоровительном лагере «Строитель» в Амурской области при странных обстоятельствах умерла восьмилетняя девочка. Школьница в какой-то момент начала странно себя вести: она не позволяла к себе прикоснуться и периодически подпрыгивала. Резкие изменения в поведении ребенка заметили вожатые. Школьницу отправили на осмотр в областную больницу. Врачи не смогли сразу определить точный диагноз. Они предположили, что такое поведение может быть связано с отправлением неизвестным веществом или с инфекционным заболеванием нервной системы.