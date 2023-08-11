«РВ»: ВСУ удалось занять пару улиц в «бескомпромиссной рубке» за Урожайное

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что на Времевском выступе на стыке Запорожья и ДНР идут тяжелейшие бои за Урожайное. По информации канала, Вооруженным силам Украины удалось потеснить ВС РФ и занять пару улиц. Минобороны РФ соответствующую информацию не комментировало.

Противник задействует все имеющееся вооружение и живую силу, говорится в публикации. В ход идут даже Storm Shadow. Военкоры называют бои за населенный пункт «бескомпромиссной рубкой».

По данным «РВ», ежедневно враг бросает на штурм Урожайного волны пехоты, которые иногда поддерживает бронетехника. Бойцы батальона «Восток» продолжают отражать атаки, говорится в публикации. Враг несет потери, однако возвращается, уточнил канал.

Днем ранее врио губернатора ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы выбили ВСУ из поселка Урожайное. По его словам, украинская армия пыталась закрепиться на севере населенного пункта, однако была атакована артиллерийскими и авиационными подразделениями ВС РФ.

Противник понес значительные потери, добавил Пушилин. Украинская техника так и осталась стоять, где ранее были позиции ВСУ. По словам политика, украинская армия были вынуждена отступить. Бои тем не менее продолжаются в районе Старомайорского.