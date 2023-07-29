«РВ»: ВСУ столкнулись с дефицитом техники для наступления в районе Работино

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на сводку подразделения «Царские волки» Дмитрия Рогозина сообщил, что ряд подразделений ВСУ испытывают дефицит вооружения и военной техники, необходимых для наступления в районе населенного пункта Работино на Ореховском направлении. По информации канала, в ходе безуспешных боев украинская армия понесла значительные потери, в отдельных штурмовых группах отмечаются случаи отказа военнослужащих продолжать наступательные действия.

«РВ» сообщает, что на фоне нехватки ресурсов для наступления в ряде подразделений ВСУ военные выражают недовольство решениями командного состава, тем не менее, в ближайшее время ожидается активизация боевых действий противника. По данным канала, для усиления группировки командование ВСУ организовало переброску бронетехники через Белогорье в 16 километрах юго-восточнее Орехова, а также дополнительных подразделений в Кирово, что в 12 километрах северо-западнее.

Кроме того, как сообщает «РВ», украинские военные пытаются вскрыть уязвимые места в российской обороне и выявить места расположения артиллерии и техники ВС РФ, с этой целью ВСУ задействовали ударные турецкие БПЛА Bayraktar TB-2 и еще несколько десятков разведывательных дронов. Часть этих аппаратов уже перехвачена, после ремонта российские войска смогут применять эти дроны уже против ВСУ.

Ранее «РВ» показал видео уничтожения украинской техники при попытке прорыва к Работино на Запорожском направлении. По данным канала, колонну ВСУ разгромили бойцы добровольческого отряда БАРС-11.