«РВ»: ВСУ снова атакуют полуостров Крым «РВ»: в районе Крыма слышны взрывы

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил об атаках ВСУ на Крым. По данным канала, в районе полуострова слышны взрывы. Минобороны РФ и местные власти не прокомментировали информацию.

«РВ» отметил, что в настоящий момент армия России сбивает цели в нескольких районах. Telegram-канал SHOT уточнил, что ПВО работает над Сакским районом Крыма: было слышно несколько взрывов в небе над городом Саки, рядом с аэродромом.

Ранее в городе Саки в Крыму к берегу прибило обломки сбитого украинского беспилотника. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин опубликовал кадр, на котором видно, что отломившуюся часть летательного аппарата выбросило на пляж.

4 января губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что один человек пострадал при атаке ВСУ на Крым. Он напомнил, что основную угрозу при работе ПВО несут осколки, поэтому призвал не находится на открытых пространствах.

Тогда же стало известно, что американский стратегический высотный разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk впервые с начала года совершил полет вблизи российской границы в Черноморском регионе. Отмечается, что он курсировал к югу от побережья Крыма в течение 20 часов.