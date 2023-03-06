«РВ»: ВСУ перебросили под Артемовск бронемашины Panthera из ОАЭ

Фото: Социальные сети

Бронемашины Panthera

Командование ВСУ перебросило в район Артемовска бронемашины Panthera, произведенные в ОАЭ, сообщает в своем Telegram-канале «Русская весна». По данным канала, такие машины стоят на вооружении у недавно сформированных 47-й и 88-й отдельных механизированных бригад ВСУ.

По данным «Русской весны», накануне появились кадры с захваченной бронемашиной у железнодорожной станции Ступки на севере Артемовска.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин ранее рассказал о том, что около 10 тысяч украинских военных находятся в Артемовске. По его словам, ВС РФ держат под контролем все подъезды к городу, что делает поставку вооружений ВСУ проблематичной и опасной.

Военкор Евгений Поддубный ранее сообщил, что российские военные продолжают наносить удары по последним колоннам ВСУ в Артемовске. По его словам, уже около 40% города находится под контролем подразделений ЧВК «Вагнер». В оперативном окружении оказались 10–12 тысяч военнослужащих ВСУ.