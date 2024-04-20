«РВ»: ВС России выбили ВСУ из Новомихайловки

Фото: Минобороны РФ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил об окончании многомесячного штурма в Новомихайловке. По данным канала, поселок, открывающий фланг угледарской группировки Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении, был взят 155-й бригадой морской пехоты. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Идет зачистка последних домов на окраине на предмет мин и других вражеских сюрпризов, — говорится в публикации канала.

Telegram-канал отметил, что в тяжелейшем штурме Новомихайловки кроме 155-й бригады принимали участие 1472-й полк 68-го армейского корпуса, 39-я бригада, 57-й полк и другие части 20-й дивизии, спецназ ВВО, ОБТФ «Каскад».

Последний раз Минобороны РФ упоминало поселок 19 апреля. Ведомство сообщало о том, что расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Восток» ежедневно выжигают позиции ВСУ в этом районе при координации огня расчетами беспилотных летательных аппаратов.

На днях о тяжелых боях в районе Новомихайловки информировал Telegram-канал WarGonzo. По данным канала, российские военнослужащие медленно, но верно продвигались в этом районе. Также поступали сведения о боях на окраине Красногоровки, где ВС России удалось закрепиться при поддержке артиллерии и армейской авиации.