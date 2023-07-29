«РВ»: ВС России перешли в контратаку на Старомайорское

Фото: МО РФ

Боевая работа расчетов ПТРК «Корнет»

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российская армия перешла в контратаку на населенный пункт Старомайорское, выбив ВСУ с передовых позиций на Времевском выступе. Как пишет «РВ», Вооруженным силам РФ удалось уничтожить и взять в плен часть украинского подразделения. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По сообщению канала, ВСУ пытаются остановить контратаку ВС РФ на Старомайорское огнем артиллерии. Бои на стыке Запорожской области и ДНР продолжаются.

Днем 29 июля врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщал о попытке ВСУ атаковать позиции ВС РФ в районе Старомайорского силами двух штурмовых бригад. По словам Балицкого, российская армия отбросила украинские подразделения назад, противник понес существенные потери в живой силе.

Ранее со ссылкой на сводку подразделения «Царские волки» Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что ВСУ столкнулись с дефицитом вооружения и техники для продолжения наступательных действий в районе Работино на Запорожском направлении. По информации «РВ», для укрепления группировки ВСУ организовали переброску техники через Белогорье и Кирово в районе Орехова.