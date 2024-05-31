«РВ»: ВС РФ спасли бойца ВСУ, три дня пролежавшего с трупами сослуживцев

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что калининградские бойцы ВС России группировки войск «Север» пленили и спасли украинца, который три дня пролежал среди трупов своих сослуживцев в Харьковской области. По данным авторов канала, Кирилл Проценко из Запорожья был мобилизован насильно. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В ходе боев в приграничье его подразделение было разгромлено, и он остался лежать среди трупов своих сослуживцев, где позже и был обнаружен калининградскими бойцами, — говорится в публикации.

На днях появилось видео из подвалов в Крынках, где нашли брошенные тела военнослужащих ВСУ. На кадрах видны сложенные в хаотичном порядке тела украинских бойцов в обмундировании и полевой экипировке. Видео представила пресс-служба губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Военный эксперт Василий Дандыкин допустил, что Вооруженные силы Украины сбросили трупы бойцов в подвал в Крынках, чтобы не платить семьям погибших. Он подчеркнул, что, если отдавать тела военнослужащих их родственникам, необходимо соблюсти много условий, в том числе нужно, чтобы солдаты были в полной форме.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий ранее рассказал, что в Харьковской области жители вынуждены укрываться в лесах и строить там землянки, чтобы скрыться от украинских властей. Он добавил, что люди, подпавшие под принудительную эвакуацию, находят пути возвращения в свои дома и пытаются переждать смутное время.