«РВ»: ВС РФ контратакуют у Работино, отбрасывая ВСУ почти на километр «РВ» показала кадры контратаки ВС РФ у Работино

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры с Запорожского направления, где пехота и десант Южного военного округа (ЮВО) мощно контратакуют, ликвидируя подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отбрасывая их с позиций почти на один километр. По данным канала, российские военные продолжают серию мощных контратак на линии Копани-Работино-Новопрокоповка-Вербовое, перехватывая инициативу.

В районе Работино и Копани штурмовики 70 и 291 полков и 136 бригады ЮВО атаковали опорники в посадках, захватили позиции врага, разбив несколько подразделений ВСУ, <...> продвижение на ряде участков составило до 800 м, — говорится в сообщении канала.

Канал отмечает, что ВСУ на Запорожском направлении почти не предпринимали активных действий, окопавшись в обороне. Российские десантники при поддержке артиллерии и бронетехники захватили опорные пункты противника у Вербового.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал кадры с подбитой украинской военной техникой на Запорожском направлении. По данным авторов канала, российские войска заняли лесополосу, которая была утрачена в начале украинского контрнаступления, и в ходе боев уничтожили многоцелевой бронированный автомобиль HMMWV и боевую бронированную машину «Козак». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.