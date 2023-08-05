«РВ»: в Курской области прогремели новые взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Курскую область совершена новая атака, написали в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны». По их данным, вновь слышны взрывы в районе города Рыльск. Министерство обороны России эту информацию пока не комментировало.

Только что прогремел взрыв в районе города Рыльск. Полчаса назад о первой атаке сообщил губернатор Р. Старовойт, — написали в Telegram-канале.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в районе Рыльска беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство. По его словам, повреждены были выбиты стекла в двух административных зданиях и Покровском храме. О пострадавших пока не сообщается.

Ранее в Министерстве обороны РФ подтвердили очередную атаку украинских беспилотников в Москве и области. По данным ведомства, два аппарата военные сбили средствами ПВО. Еще один нейтрализовали при помощи комплекса радиоэлектронной борьбы. Без управления аппарат сбился с курса и потерпел крушение на территории комплекса «Москва-Сити».

Риелтор Антон Черников заявил, что часть офисных сотрудников IQ-квартала делового центра «Москва-Сити» переведена работодателями на удаленку после инцидентов с беспилотниками. По его словам, договоры аренды при этом ни с кем не прекращены.