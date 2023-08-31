«РВ»: в Брянске прогремели новые взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил о новых взрывах в Брянске. Минобороны России и местные власти информацию не комментировали.

На опубликованных видео с камер слышны громкие звуки взрывов и видна яркая вспышка. Как написал канал, российские системы противовоздушной обороны вновь могут отбивать атаки вражеских беспилотников. Минобороны России и местные власти информацию не комментировали.

30 августа Минобороны России сообщило, что беспилотники Вооруженных сил Украины попытались атаковать Брянскую область и Крым. По данным ведомства, дроны были самолетного типа. Силы противовоздушной обороны уничтожили вражеские БПЛА над Брянской областью и крылатую ракеты в небе над Крымом.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что два украинских беспилотника попытались атаковать телебашню в Брянске. По его словам, летательные средства были сбиты силами ПВО, после падения они загорелись.

Также сообщалось, что в аэропорту Пскова в результате атаки беспилотников были повреждены четыре самолета Ил-76. На этом фоне авиакомпании «Азимут» и «Икар» отменили шесть рейсов. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников уточнил, что системы противовоздушной обороны нейтрализовали дроны. В результате инцидента никто не пострадал.