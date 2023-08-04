«РВ»: Россия бьет по Украине ракетами, которые получила от нее же за долги

Фото: МО РФ

Россия наносит по Украине удары ракетами, которые Киев передал Москве за долги, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». В 1999 году Украина таким образом расплатилась за газ.

Тогда Украина передала России восемь тяжелых бомбардировщиков Ту-160 и три Ту-95МС, а также 575 ракет Х-55. За переданное вооружение Россия списала долги за газ в размере 275 миллионов гривен. Теперь эти ракеты Россия применяет в зоне специальной военной операции.

Помогли это определить найденные обломки ракет с серийными номерами. Некоторые из них совпали с теми, которые указаны в договоре от 1999 года.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна не намерена отправлять Украине крылатые ракеты. По его словам, ФРГ остается одним из главных поставщиков вооружений Киеву, поэтому места для критики решений Берлина быть не может. Министр отметил, что «противовоздушная оборона Украины была бы немыслима» без помощи его страны.

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что, продолжая оказывать Украине военную помощь, Германия уже неоднократно пересекала красные линии. При этом он отметил, что Берлин пока воздерживается от передачи ВСУ дальнобойных ракет и не торопится присоединяться к «истребительной коалиции».