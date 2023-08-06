«РВ»: российский спецназ уничтожил бронетехнику ВСУ на Запорожском фронте

Фото: Kalashnikov Media/Global Look Press

Беспилотный летательный аппарат «Ланцет»

Военнослужащие Вооруженных сил России уничтожили украинскую бронетехнику на Запорожском направлении, сообщает Telegram-канал «Запорожский фронт». По его данным, удары по ВСУ наносились бойцами армейского подразделения специального назначения «Осман». Цель удара была достигнута, бронетехника поражена. В Министерстве обороны России эту информацию пока не комментировали.

Как сообщалось ранее, российские военные уничтожили танки Вооруженных сил Украины на Запорожском фронте. Для нанесения удара использовались отечественные беспилотные летательные аппараты «Ланцет». В ходе боевых действий были поражены танк Т-72М1, а также украинская инженерная машина ИМР-2. Кроме того, повреждения получил танк PT-91 Twardy польского производства. Также армии России удалось подорвать блиндаж с живой силой противника.

Американские издание The Washington Post ранее сообщало, что спецназ ВСУ несет очень большие потери, которые сложно будет восполнить в обозримые сроки. Информацию подтвердил заместитель директора украинской группы «Альфа» с позывным Олег. По его словам, в ходе одной из последних операций спецотряд потерял 14 человек. Они попали под обстрел российской артиллерии.