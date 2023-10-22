«РВ»: российские войска уничтожили бронетехнику ВСУ в Запорожской области

Фото: Минобороны РФ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что на линии Копани — Работино — Вербовое на Ореховском направлении продолжаются бои. Авторы материала отметили, что российский спецназ успешно уничтожает бронетехнику и артиллерию противника. Минобороны РФ информацию не комментировало.

При поддержке артиллерии Вооруженные силы Украины пытаются разминировать российские минные ограждения, а также предпринимают попытки наступления. Бойцы ВС РФ ведут тяжелые оборонительные бои и проводят контратаки. Корреспонденты опубликовали видеозапись с места сражения. На кадрах можно увидеть уничтожение бронемашины разминирования и минометного расчета ВСУ, замаскировавшегося в посадках.

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Ранее начальник пресс-центра войск ВС России «Восток» Олег Чехов сообщил, что подразделения группировки при поддержке артиллерии сорвали попытки провести ротацию подразделений Вооруженных сил Украины около Угледара и Новодонецкого в ДНР. По словам офицера, также в районе села Приютного в Запорожской области артиллерия ликвидировала разведгруппу ВСУ. Он добавил, что на Южно-Донецком направлении под авиационными, ракетными и артиллерийскими ударами противник потерял до 140 военнослужащих. Удары наносились около населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное, Шевченко, Угледар, Водяное и Старомайорское в ДНР.