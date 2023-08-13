«РВ»: российские военные пошли в контратаку в Клещеевке

Фото: МО РФ

Российские военные пошли в контратаку в районе Клещеевки, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Бойцам ВС РФ удалось выбить служащих ВСУ с южной части села. Также бои ведутся на юге Артемовска.

Армия России перешла в контратаку, отбрасывая ВСУ с юга Клещеевки. На южном фланге Артемовска наши войска перешли в контратаку. В ходе атаки десанта и пехоты при мощной поддержке артиллерии враг выбит из руин в южной части Клещеевки, сообщают бойцы 83-й бригады ВДВ, — говорится в сообщении «РВ».

Военкоры утверждают, что некоторые бойцы ВСУ продолжают находиться в юго-западной части города. С обеих сторон активно работает артиллерия. Несколько солдат ВСУ сдались в плен российским военнослужащим.

Ранее российские силы ВДВ и пехоты отбросили ВСУ и продвинулись на юг Клещеевки. Войска РФ контратаковали противника на южном фланге у Артемовска. Некоторые украинские военные аналитики утверждали, что переброска дополнительных резервов со Сватовского и Кременского направлений позволила ВС РФ провести серию контратак в Клещеевке. Тем не менее там продолжаются бои, с обеих сторон активно работает артиллерия. Боевые действия проходят и в районе Андреевки, где ВСУ уже понесли ощутимые потери.

До этого военкор Семен Пегов сообщил о назревающем переломе в боях за Андреевку и Клещеевку. По его словам, ВС РФ вытеснили украинскую армию с юга Клещеевки, противник уже не предпринимает попыток новых атак. В связи с этим ВСУ в ближайшее время могут поменять тактику на данном направлении, не исключил Пегов.