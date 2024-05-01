«РВ»: российские бойцы прорвались под Часовым Яром «РВ»: ВС России совершили прорыв под Часовым Яром и могут начать штурм с юга

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщает, что ВС РФ совершили прорыв под Часовым Яром в сторону канала Северский Донец — Донбасс. Канал пишет, что армия России может начать штурмовать город с южной стороны. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«РВ» ссылается на сообщения украинских СМИ, которые пишут, что российские бойцы заняли позиции вдоль канала.

Военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что в городе Часов Яр идет планомерное уничтожение противника. Он пояснил, что бойцы ВС России не спешат брать город под контроль, поскольку украинское командование «включило мясорубку» для своих солдат.

Также военный корреспондент Александр Коц опубликовал кадры атаки российской авиации на Часов Яр. Он отметил, что штурмовики Су-25 отработали по позициям в городе, поддерживая наступление пехоты и десантников.

Ранее замкомбата 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Михаил Онуфер сказал, что потеря Часова Яра украинской армией позволит ВС РФ подтянуть зенитные комплексы и превратить населенный пункт в исходный рубеж для наступления на Константиновку. Онуфер отметил, что после этого ВСУ будет сложно закрепиться в ближайших селах, так как там не будет капитальных сооружений, вроде заводов, необходимых для удержания обороны.