Посмертное послание погибшего российского солдата нашли в Марьинке RT: прощальное послание бойца ВС РФ нашли на доме в Марьинке

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Telegram-канал RT сообщил, что в ходе боев в Марьинке в Донецкой Народной Республике (ДНР) на стене одного из домов было найдено прощальное послание российского военнослужащего, подразделение которого попало в засаду и было окружено. Канал пишет, что в нем боец просил сослуживцев позаботиться о его родных. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Кто меня найдет, позаботьтесь о моих матери, сестре и брате, — цитирует канал надпись, сделанную на камне.

RT выяснил, что автором послания был 22-летний Роман Рудаков, входивший в состав штурмовой группы 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии. По сведениям канала, кирпич с надписью извлекли из стены дома, командир полка решил сделать из него памятный знак, который будет храниться в штабе со знаменем части.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео, на котором Рудаков, демонстрируя повестку, заявил, что отправляется защищать Родину. Он подчеркнул, что это необходимо, поскольку в противном случае «[враги] уже здесь будут».

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» показал кадры штурма Марьинки российскими военными, в том числе 150-й дивизией и 5-й бригадой ЮВО. По данным канала, ВСУ создали в этом районе мощный укрепрайон и готовились к обороне с 2014 года.