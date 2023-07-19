«РВ» показала видео уничтожения техники ВСУ у Клещеевки

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Telegram-канал «Военкоры русской весны» опубликовал видео боев российских военных с бойцами ВСУ под Артемовском. На кадрах видно, как российские войска при помощи противотанковых ракетных комплексов сжигают технику и живую силу противника вблизи населенного пункта Клещеевка в ДНР.

Ранее военкоры опубликовали видео уничтожения подразделений ВСУ под Артемовском. На видео показано, как бойцы 11-ой бригады ВДВ из Улан-Удэ атаковали группу украинских солдат из крупнокалиберного миномета.

Военный корреспондент Александр Коц до этого опубликовал в Telegram-канале видео уничтожения блиндажа ВСУ под Авдеевкой. Украинское укрепление было поражено с помощью FPV-дрона.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок показал видео сражения за позицию в окрестностях Дубово-Василевки под Артемовском. На кадрах видно, как украинские танки и боевые машины пехоты расстреливали в упор траншею ВС РФ, однако российским военным удалось подбить технику ВСУ.