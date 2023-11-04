«РВ» показала, как ВС России уничтожают танки ВСУ у Артемовска «РВ»: ВС России подбивают танки ВСУ у Артемовска

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео, на котором бойцы 200-й Отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота подбивают танки Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным канала, кадры сняты на северном фланге Артемовска в ДНР. Минобороны РФ пока не комментировало эту ситуацию.

Бойцы Отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота уничтожают бронетехнику врага на северном фланге Артемовска. Точным огнем очередные танки ВСУ уничтожены вместе с экипажами при попытке атаковать наши позиции, — сообщает канал.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» ранее опубликовал видео, на котором танк российской группировки «Отважные» уничтожает укрепления ВСУ в Серебрянском лесничестве. По данным канала, кадры сняты в ходе боев на Кременском направлении. Канал отмечал, что качественная обработка позиций облегчает дальнейшее продвижение пехоте, поэтому на противника не жалеют боеприпасов. Минобороны РФ не комментировало эту ситуацию.

Военный эксперт, заместитель главного редактора журнала «Воин России», капитан I ранга Василий Дандыкин заявлял NEWS.ru, что российская армия уничтожила примерно пятую часть поставленных на Украину танков Leopard. По его словам, провал немецкой техники на поле боя может использовать в свою пользу Вашингтон.