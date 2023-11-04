«РВ» показала, как российский танк «разнес в щепки» укрепления ВСУ «РВ»: российский танк «разнес в щепки» укрепления ВСУ

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео, на котором танк российской группировки «Отважные» уничтожает укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Серебрянском лесничестве. По данным канала, кадры сняты в ходе боев на Кременском направлении. Минобороны РФ не комментировало эту ситуацию.

Танк «Отважных» разносит в щепки укрепления ВСУ в Серебрянском лесничестве. <...> Качественная обработка позиций врага облегчает дальнейшее продвижение пехоте. Поэтому на противника не жалеют боеприпасов, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал RT сообщил, что российские военные уничтожили танк Т-64 «Булат» ВСУ ударом FPV-беспилотника. Кадры поражения украинской бронетехники предоставило Министерство обороны РФ. Боевую машину ВСУ подбили точным ударом в районе населенного пункта Спорное в ДНР. На записи, сделанной бортовой камерой дрона, можно увидеть, как аппарат приближается к бронемашине. Также Минобороны России публиковало видео уничтожения еще одного украинского танка оператором FPV-дронов. Боевую машину подбили во время движения, когда она вела огонь.