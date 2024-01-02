«РВ» показала, как российский боец ударом ноги отбил сброшенный ВСУ снаряд «РВ»: российский боец ногой отбросил от себя и товарищей сброшенный ВСУ снаряд

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео, на котором раненый российский боец отразил удар вражеской бомбы, сброшенной дроном ВСУ на него и товарищей. На кадрах «РВ» видно, как мужчина одним ударом ноги отбросил боеприпас на несколько метров. Минобороны РФ не прокомментировало инцидент.

Авторы канала уточнили, что буквально через несколько секунд снаряд взорвался. На опубликованной Telegram-каналом видеозаписи заметно, что на таком расстоянии вреда российским военнослужащим он не причинил.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что Вооруженные силы Украины оказались в тяжелой ситуации в Клещеевке (ДНР). По его словам, ВСУ взяты в полукольцо и фактически обречены, поэтому украинским бойцам остается либо погибнуть, либо сдаться. Кроме того, продолжил Сладков, утром 14 декабря ВСУ попытались провести атаку под Донецком с применением БМП Bradle: в итоге машина была сожжена, 20 украинских солдат были ликвидированы.

30 декабря сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по украинским складам, на которых хранились западные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Также были поражены аэродромы с самолетами для их запуска.