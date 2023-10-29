«РВ» показала, как российские танки взламывают оборону ВСУ у Авдеевки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что в ходе наступления у Авдеевки российские танки взламывают оборону противника, уничтожая огневые точки и личный состав Вооруженных сил Украины. По данным канала, опубликовавшего видео, танкисты и артиллеристы ВС России накрывают огнем позиции ВСУ перед атакой штурмовых групп. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Канал отмечает, что противник за девять лет создал у Авдеевки мощные укрепрайоны, которые российским военным приходится взламывать в тяжелых боях.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что главным условием полного окружения и разгрома группировки ВСУ в Авдеевке является отсечение украинской армии от любого снабжения: боеприпасами, продовольствием, топливом, а также срывы попыток ротации. По его словам, в Авдеевке сосредоточено до 10 тысяч украинских бойцов. Дандыкин считает, что руководство РФ сообщит о взятии данного населенного пункта неожиданно для россиян, так как Минобороны не упоминает его в сводках, чтобы дать военным «спокойно работать».