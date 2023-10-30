«РВ» показала, как российские танки уничтожают позиции ВСУ у Работино

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео ночных боев в районе села Работино на Запорожском направлении. По данным канала, российские танкисты уничтожают позиции и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытающихся наступать, что видно на размещенных кадрах. Минобороны РФ не комментировало эту ситуацию.

Канал отмечает, что танкисты уже четыре месяца занимают центральную позицию в отражении наступления противника на линии Копани — Работино — Вербовое. По данным канала, на их счету большое количество уничтоженной техники и живой силы ВСУ.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что ВСУ потеряли четвертый за неделю танк Leopard при наступлении у села Работино. По данным канала, опубликовавшего видео, украинскую бронетехнику уничтожили бойцы российского подразделения БОБР, специализирующегося на атаках позиций ВСУ с помощью беспилотников. Канал отмечает, что по танку Leopard отработали сразу два расчета: кроме подразделения БОБР свой FPV-дрон на технику противника направили военнослужащие 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии ЮВО. В Министерстве обороны РФ не комментировали эти сведения.