«РВ» показала кадры уничтожения колонны бронетехники ВСУ под Работино

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил о безуспешной попытке прорыва украинской колонны бронетехники к Работино на Запорожском направлении. По данным канала, она была прервана серией точных ударов со стороны российских подразделений, колонну противника разгромили военные из добровольческого формирования БАРС-11.

Огненные кадры уничтожения бронегруппы в ходе попытки прорыва к Работино на Запорожском фронте. <...> Наши ореховские спартанцы сутки назад разгромили очередную колонну бронетехники врага, — подчеркивается в сообщении.

По наступавшей колонне противника сначала ударили противотанковыми ракетами. Затем ее огнем накрыли гаубицы и РСЗО, а окончательно уничтожили с помощью дронов-камикадзе.

Минобороны РФ 28 июля сообщило об уничтожении в районе Работино украинских РСЗО, танков и БМП. Там же российские военные пресекли попытку противника подвезти резервы в район Приютного. В результате прибывший личный состав ВСУ уничтожен. Также поражен пункт временной дислокации ВСУ в районе Вольного Поля и опорный пункт в Луговском.

Ранее начальник пресс-центра группировки сил «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военнослужащие ликвидировали более 150 бойцов Вооруженных сил Украины. Еще 10 украинских военных, по его словам, сдались в плен. Он добавил, что в результате контрбатарейной борьбы оказались поражены танк, две гаубицы «Мста-Б» и орудие Д-20. Средства ПВО в свою очередь сбили два БПЛА и реактивный снаряд РСЗО HIMARS.