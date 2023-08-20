«РВ» показала кадры уничтожения боевиков ВСУ в Запорожской области

Фото: Минобороны России

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения крымским десантом скопления боевиков Вооруженных сил Украины. Атака произошла в районе населенного пункта Работино в Запорожской области.

Бойцы Воздушно-десантных войск России с помощью беспилотника с тепловизором вычислили местоположение украинских солдат. После чего разведданные были переданы и нанесен удар. После атаки на кадрах виден столб дыма.

Ранее стало известно, что подразделения Вооруженных сил России заняли опорный пункт и наблюдательный пост украинских военных в ходе боев на Купянском направлении, сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин. По его словам, которые приводят «Военкоры Русской Весны», украинские войска потеряли на этом участке фронта более взвода солдат.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что украинская армия готовится к генеральному сражению с Россией на Запорожском направлении в зоне СВО. Он отметил, что на передовую будут отправлены самые боеспособные части ВСУ, а также множество единиц западной техники. При этом эксперт считает, что российские войска остановят украинское контрнаступление. По его мнению, бойцам ВСУ не помогут даже 14 танков Challenger.