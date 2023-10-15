«РВ» показала кадры дуэли артиллерии РФ с американской M777 у Артемовска

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видеозапись с моментом дуэли российской артиллерии с американской M777 вблизи Артемовска. На опубликованных кадрах видно, как беспилотник ВС РФ замечает гаубицу противника, после чего по ней прилетает снаряд. Военкоры утверждают, что M777 была уничтожена.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие ВС России взяли в плен пять украинских солдат, проходивших обучение на территории Великобритании. По данным Министерства обороны России, солдаты ВСУ находились на территории опорного пункта в районе Артемовска.

До этого ведомство сообщало о нанесении ударов по военным объектам на территории Украины. В частности, было уничтожено место сборки украинских беспилотников «Фурия» и Punisher. Кроме того, были уничтожены склады, на которых хранились ракеты Storm Shadow и боеприпасы для иностранной военной техники, в том числе для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Ранее командир артиллерийского расчета орудия Д-20 с позывным Режиссер сообщал, что ВС РФ нанесли удар по опорному пункту украинской армии на правом берегу Днепра. По словам военнослужащего, основная задача артиллеристов — не допустить форсирования противником реки.