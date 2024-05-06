«РВ»: подозреваемые в убийстве военкора Техаса задержаны и дают показания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на адвоката жены ополченца-волонтера Рассела Бентли пишет, что его убийцы задержаны и дают признательные показания. Канал отмечает, что правозащитник отказался сообщать подробности из-за тайны следствия, но рассказал о назначенной судебно-медицинской экспертизе по найденным останкам. По данным канала, дело ведут следователи Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

<...> в настоящий момент [подозреваемые] задержаны, дают признательные показания. Вот все, что я могу сказать, — цитирует слова адвоката Telegram-канал.

О гибели военкора агентства Sputnik Рассела Бентли с позывным Техас стало известно в середине апреля. Его супруга рассказывала, что он отправился помогать людям после удара по частному сектору, однако мужчину забрали люди в военной форме. По информации Telegram-канал «Подъем», к поискам волонтера подключились полиция ДНР и ФСБ. В публикации канала говорится, что правоохранители нашли у автобазы машину и телефон американца.

Военкор ВГТРК Александр Сладков ранее назвал его настоящим мужчиной, самым лучшим американцем, а его смерть — потерей для ДНР. Журналист подчеркнул, что это его личная потеря.