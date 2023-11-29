«РВ» показала кадры штурма позиций ВСУ на стыке Запорожья и ДНР

Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры, как бойцы 394-го полка 127-й мотострелковой дивизии ВВО штурмуют позиции ВСУ на стыке Запорожской области и ДНР. Отмечается, что бой происходил в лесополосах на рубеже Приютное — Старомайорское.

Канал отмечает, что наступавшие российские бойцы гранатами заставили противника укрыться в блиндажах, а затем ликвидировали их.

Бой на стыке лесополос, где ВСУ попытались вернуть потерянные позиции. Сковав группу боевиков огнем, наши бойцы незаметно прошли дальше по лесополосе (в направлении севернее Старомайорского) и захватили два опорных пункта. В то же время, встретив сопротивление, украинцы решили отступить именно туда, где их уже ждал наш боец, двумя очередями положивший отступающих, — рассказал канал.

После того, как российские военные захватили опорные пункты ВСУ, один из бойцов под обстрелом гранатомета оказал помощь раненому украинскому солдату и помог его эвакуировать. Авторы Telegram-канала также отметили, что украинские наблюдатели совершили фатальные ошибки, не заметив подхода российских штурмовиков практически вплотную. Канал допустил, что в данном случае речь может идти и о неготовности обороняющихся к ведению боевых действий.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» ранее опубликовал кадры с Купянского направления, где российские артиллеристы поразили в бою немецкий танк Leopard 1A5. Боевую машину ВСУ подбили в окрестностях поселка Вишневое на границе ЛНР и Харьковской области.