«РВ»: Черноморский флот отразил атаку беспилотников у Новороссийска

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Черноморский флот России отразил очередную атаку вражеских беспилотников у Новороссийска. По данным канала, на город напали морские дроны. Местные власти и Министерство обороны РФ данную информацию пока не комментировали.

Российские моряки смогли остановить налет БПЛА. После точного удара на воде прогремел взрыв, а в небо поднялся столб дыма. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Недавно Вооруженные силы Украины попытались ударить с помощью беспилотных катеров по двум кораблям Черноморского флота России. Атака была отбита, беспилотники противника уничтожены. В Минобороны уточнили, что катера ВСУ атаковали патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков», которые выполняли задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя.

Неделю назад ВСУ также пытались ударить по патрульному кораблю «Сергей Котов» ВМФ РФ в акватории Черного моря. Задействованные в украинской операции морские беспилотники были успешно ликвидированы. Инцидент произошел в 370 км к юго-западу от Севастополя.