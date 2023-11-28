«РВ»: армия России зашла в Хромово и продвинулась у Клещеевки «РВ» показала, как армия России выбивает ВСУ с позиций на флангах Артемовска

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео с флангов Артемовска, где российские военнослужащие выбивают Вооруженные силы Украины с позиций в ДНР. Отмечается, что бойцы ВС России зашли в Хромово и продвинулись у Клещеевки.

Канал пишет, что на северном фланге в районе Берховки — Хромово российские войска пробили брешь в обороне ВСУ и с боями вошли в поселок Хромово, армия Украины понесла потери, выжившие украинские солдаты убегали с позиций. Возле Берховки российские войска продвигаются, зачищая посадку за посадкой, утверждает «РВ».

По данным канала, ВС РФ имеют тактические успехи и на южном фланге Артемовска, атаковав противника в районах Клещеевки и Андреевки. Так, по информации «РВ», штурмовые группы, которым помогали дроны и артиллерия, заняли несколько опорников ВСУ.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал NEWS.ru, что ни один украинский опорный пункт российские войска не брали так долго, как на Авдеевском направлении. По его словам, эта территория — важный стратегический объект. Он добавил, что освобождение Авдеевки станет мощным моральным ударом как для властей, так и для военных Украины, и это отразится на дальнейшем ходе СВО.