Русский Джонни Депп решил жениться на петербургской Джоли В Петербурге сменивший имя на Джонни Депп россиянин решил жениться на Анджелине Джоли

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге россиянин, сменивший имя на Джонни Деппа, решил жениться на петербургской Анджелине Джоли, которая также взяла имя американской кинозвезды, сообщает KP.RU. 34-летний художник и дизайнер Игорь Ректор стал Деппом Джонни Евгеньевичем, а его избранница, 27-летний психолог Екатерина Кирпичникова, — Джоли Анджелиной Алексеевной.

Сейчас такое время, что каждый креативит, как может. Мы оба люди креативные и достаточно рисковые, при этом нам интересна медийность. Сейчас таланта недостаточно, чтобы стать известным. Нужно еще и хорошо продаваться, иначе о твоем таланте никто просто не узнает. Мы хотим, чтобы о нашей свадьбе услышали многие, — рассказал «КП-Петербург» Джонни Депп.

Молодые люди познакомились на тренинге личностного роста. Через четыре года отношений на мужчина сделал предложение Кирпичниковой на Дворцовой площади. Пара затем обратилась в пиар-агентство для свадебного креатива, где им предложили сменить имена.

Ранее в Голливуде стало известно о помолвке двух голливудских звезд — Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Пара взяла разрешение на регистрацию брака в штате Невада, брак был заключён в округе Кларк, в состав которого входит Лас-Вегас

Джей Ло взяла фамилию мужа, и теперь она — Дженнифер Аффлек. Пара впервые обручилась в конце 2002 года, однако через два года актёры разорвали помолвку. В июле прошлого года Дженнифер Лопес и Бен Аффлек подтвердили своё воссоединение, а в начале года актёр сделал предложение своей избраннице.