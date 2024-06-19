«Русские витязи» исполнили мертвую петлю на военно-морском салоне «Флот»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Пилотажная группа «Русские витязи»

Пилотажная группа «Русские витязи» выступила в рамках XII Международного военно-морского салона «Флот-2024» в Кронштадте, передает корреспондент NEWS.ru. На кадрах с места событий можно увидеть, как пилоты выполняют мертвую петлю.

Мероприятие проходит 19–23 июня, в день открытия также запланирован ряд заседаний круглых столов по профильным темам. В том числе глобальная и региональная морская безопасность, деятельность научных рот ВС РФ в интересах ВМФ, военно-морская гигиена, физиология подводного плавания и другие.

В конце первого дня состоится торжественный прием от имени губернатора Санкт-Петербурга по случаю открытия салона. Он будет проходить по специальным приглашениям. В четверг, 20 июня, пройдет подписание соглашения между АНО «Остров Фортов» и предприятиями ОПК. В третий день мероприятия работу продемонстрирует подводная лодка АПЛ К-3 «Ленинский комсомол».

Ранее в рамках парада в честь празднования 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи» исполнили знаменитый «Кубинский бриллиант» над Красной площадью. В маневре приняли участие девять самолетов Су-30СМ и МиГ-29, группу возглавил полковник Андрей Алексеев.