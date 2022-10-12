«Военкоры Русской весны»: ВСУ ударили по Белгороду ракетами США AGM-88 HARM

Фото: U.S. Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры с обломками ракет, якобы применявшихся ВСУ для удара по Белгородской области 12 октября. По словам журналистов, на фотографиях видна маркировка, характерная для американских противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM. Минобороны России пока не подтвердило информацию об ударах и использовании ВСУ данного типа снарядов.

Люди публикуют снимки обломков, где видна маркировка BSU-59/B, характерная для подвижного корпусного стабилизатора противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM. По имеющимся данным, силы ПВО армии России сбили все вражеские ракеты, пострадавших и разрушений нет, — говорится в публикации.

AGM-88 HARM — высокоскоростная противорадиолокационная ракета. Принята на вооружение ВВС и авиации ВМС США в 1983 году. Она может поражать радиолокационные станции раннего обнаружения и наведения истребителей.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что 12 октября ВСУ выпустили по Белгородской области более 100 ракет. Ни один снаряд не достиг цели.

8 августа представители Пентагона косвенно подтвердили, что Вашингтон поставил Киеву ряд противорадиолокационных ракет, которые могут быть запущены с украинских самолетов.

18 августа стало известно, что США тайно передавали Украине противорадиолокационные ракеты, не афишируя такие поставки. Украинские военные получили AGM-88 HARM.