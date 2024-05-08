«Русская община» рассказала о задержании вагнеровцев в Ростовской области «Русская община» сообщила о задержании вступившихся за семью бойца СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Русская община ZOV» сообщил, что ветеранов ЧВК «Вагнер» и участников СВО задержали в Ростовской области. По его данным, семь человек привлечены к административной ответственности после задержания.

В канале уточнили, что причиной якобы послужила связанная с «Русской общиной» общественная деятельность. Как сообщила «Русская община ZOV», задержанные заступились за семью бойца спецоперации, которую обманом выселил из дома мигрант, и участвовали в поиске «нелюдей» в городе Батайск.

И все это в ответ на призыв главы государства формировать новую элиту России из воинов, — заявили в «Русской общине».

Ранее Telegram-канал DonMash сообщил о возбуждении уголовного дела по факту избиения бойца СВО и его супруги в Суворовском районе Ростова-на-Дону. Известно, что женщина попала в больницу с переломом ноги и множественными ушибами, мужчина также получил множество ушибов в области лица.

Позже в Рязани участник СВО, находящийся на лечении в связи с ранением, сообщил об угрозах бывшего избранника его жены и его пятерых друзей, которые пытались вломиться к нему в дом и повредили имущество. По данным Telegram-канала «Русская Община ZOV», сейчас задержан один из злоумышленников.