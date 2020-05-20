Руководство автозавода «Урал» пожаловалось в ФАС на рекламу пивного бара

https://static.news.ru/photo/38e24d3a-9aae-11ea-8040-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЧП Миасс/vk.com

В Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Челябинской области поступила жалоба от АО «Автомобильный завод «УРАЛ» на рекламу пивного бара в городе Миассе. Руководство предприятия считает, что она дискредитирует рабочих и порочит деловую репутацию завода.

Рекламный плакат содержит изображения рабочего и шасси грузового автомобиля, а также слоган «Смена позади за наградой заходи».

В жалобе отмечается, что в Миассе есть только один крупный производитель грузовых автомобилей и шасси – завод «Урал». В связи с этим у потребителей может сформироваться мнение, что в баре по окончании каждой смены собираются его работники для распития пива.

Кроме того, руководство «Урала» указало, что присутствие на рекламном плакате изображения человека и отсутствие предупреждения о вреде алкоголя являются нарушением законодательства.

Управление ФАС проводит проверку по жалобе и выясняет законность размещения рекламной конструкции, сообщается на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что журналисты предложили на некоторое время вернуть рекламу пива и другого алкоголя в СМИ. По их мнению, это поможет многим изданиям выжить в кризисное время.