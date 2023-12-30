Руководители российских регионов прокомментировали события в Белгороде Губернаторы российских регионов выразили соболезнования белгородцам после атаки

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ

Губернаторы многих российских регионов прокомментировали обстрел Белгорода в соцсетях, выразив готовность помочь пострадавшим и семьям погибших. В частности, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале назвал атаку страшным и бесчеловечным преступлением, унесшим жизни детей и взрослых.

Сегодня киевский режим нанес удар по жилым кварталам Белгорода. Погибли дети, пострадали мирные жители. Это страшное и бесчеловечное преступление со стороны украинских властей в канун новогодних праздников, — написал Кондратьев.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что провел переговоры с коллегами из Белгорода. Он предложил оказать помощь, но получил ответ, что регион справляется своими силами. Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь назвал произошедшее большой трагедией. Столица выделила региону бригаду врачей в составе Минздрава РФ.

Подмосковный губернатор Андрей Воробьев заявил, что удар по Белгороду — настоящая подлость. Регион также направил свою помощь области. Выразили свои соболезнования и главы Калужской и Брянской областей. Владислав Шапша отметил, что удар по Белгороду не останется безнаказанным.

После обстрела Белгорода со стороны Украины 30 декабря Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и умышленном уничтожении или повреждении имущества. В регион по поручению главы СКР Александра Бастрыкина отправлены специалисты центрального аппарата ведомства.