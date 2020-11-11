Руководителей Нижегородского водоканала задержали по делу о создании ОПГ

https://static.news.ru/photo/3d58d410-2429-11eb-b3d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силовики задержали руководителей Нижегородской водоканала. По версии правоохранителей, они могут быть причастны к созданию организованной преступной группы, получению взятки и покушению на мошенничество.

Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора, его заместителей, ряда должностных лиц АО «Нижегородский водоканал», подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества», ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество», — говорится в сообщении СУ Следственного комитета по Нижегородской области.

По подозрению в совершении преступлений задержаны семь подозреваемых, в том числе руководители.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время продолжаются следственные действия и обыски в помещении АО «Нижегородский водоканал», в офисах коммерческих фирм, а также по месту жительства фигурантов. В общей сложности в оперативных мероприятиях участвуют около 150 сотрудников Следственного комитета и ФСБ.

Как писал NEWS.ru, заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в России на 0,5% в сравнении с 2019 годом сократилось число экономических преступлений. Однако число незаконных действий, связанных с освоением бюджетных средств, напротив, увеличилось более чем на 11%.