Рукопись партитуры к «Шерлоку Холмсу» оказалась на помойке «Ленфильма»

Фото: Vyacheslav Panov/Global Look Press

Василий Ливанов в картине «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1979-1986)

Партитуры к известным фильмам «Ленфильма» оказались на помойке, сообщает 78.ru. По его информации, среди выброшенных бумаг также обнаружилась рукопись нотной записи композитора Владимира Дашкевича к «Приключениям Шерлока Холмса». В киностудии были шокированы происходящим.

Как передает издание, большую часть бумаг оставили под открытым небом на территории киностудии, которая расположена в центре Санкт-Петербурга. Из-за дождливой погоды многие записи могли не сохраниться, поскольку написаны от руки. Руководство «Ленфильма» сообщило, что разбирается в происходящем. Кто выкинул ценные рукописи на помойку, пока неизвестно.

Нотный архив киностудии был закрыт в начале 2000-х, и на территории студии таких документов уже давно никто не видел. Но мы активно наводим порядок и делаем ремонт в помещениях, в которых годами, а где-то и десятками лет, никого не было, — объяснили в киностудии.

Ранее около киностудии «Ленфильм» произошел пожар. Рядом со зданием организации загорелась чебуречная. Возгорание началось в кафе, после чего перебралось на верхние этажи, где расположены жилые кварталы. В результате пожара были эвакуированы 15 человек.