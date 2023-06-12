Рухнувшую с высоты девушку эвакуировали из пещеры в Башкирии

Фото: vk.com/mchsrb

Спасатели вытащили 23-летнюю девушку со дна Киндерлинской пещеры в Башкирии, которая провалилась туда с шестиметровой высоты, сообщает UFA1.RU. Девушка находилась в 2,5 км от входа в пещеру, чья протяженность составляет порядка 15 км с глубиной 130 м. Спасательная операция заняла семь часов.

Сотрудники МЧС спустились к пострадавшей, оказали первую помощь и далее закрепили на специальные носилки для узких пространств и вызволили ее. Для этого спасатели осуществили четыре вертикальных подъема и три спуска.

Спасатели осуществили четыре вертикальных подъема и три спуска различной высоты и расширили узость на пути транспортировки, чтобы беспрепятственно протащить пострадавшую девушку, — сказали в МЧС.

Девушку доставили в больницу Стерлитамака, ее состояние здоровья оценивается как средней тяжести. В результате падения в шахту пещеры россиянка получила травму головы и таза.

Ранее сотрудники МЧС спасли от падения с 15-го этажа жительницу Курска. Она четыре часа не реагировала на уговоры спасателей слезть с подоконника и вернуться в квартиру. Два спасателя проникли в квартиру через балкон, пока другие участники спасательной операции отвлекали девушку разговорами.