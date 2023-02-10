Рухнувший в Новосибирске дом ни разу не ремонтировали

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Последствия взрыва газа в жилом доме в Новосибирске

Дом в Новосибирске, в котором произошел взрыв газа, капитально не ремонтировался с 1966 года, а именно со времени его постройки, сообщили NEWS.ru в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. В ближайшие три года в здании планировали ремонт фасада, внутридомовой системы электроснабжения и подвала, а через шесть лет — ремонт инженерных систем газо- и водоснабжения.

Согласно региональной программе, запланированы следующие сроки ремонта: 2024-й — ремонт фасада, 2025-й — ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, подвала, 2029–2031 годы — ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, канализования и водоотведения, теплоснабжения, крыши. [С 1966 года] капитального ремонта не проводилось, — пояснили в ведомстве.

Взрыв газа в пятиэтажном доме в Новосибирске произошел рано утром 9 февраля. В результате обрушились два подъезда. После взрыва в доме начался пожар, его площадь составила около 300 квадратных метров. Из дома эвакуировали 50 человек. В МЧС сообщили, что спасатели смогли вытащить живыми 14 человек из-под завалов дома в Новосибирске после взрыва газа и последующего частичного обрушения.

По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По последним сведениям, количество погибших в результате взрыва газа и частичного обрушения в Новосибирске достигло 13 человек.