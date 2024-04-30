Рухнувшее на трассе дерево прибило пятилетнего ребенка Следком проводит проверку смерти пятилетнего ребенка от упавшего дерева в КЧР

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Следователи инициировали проверку по факту смерти пятилетнего ребенка в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии, сообщила пресс-служба ведомства. По данным СК, на автомобильной дороге на несовершеннолетнего рухнуло дерево. Трагедия произошла на 104-м км автотрассы Черкесск — Домбай.

По предварительным данным, 29 апреля возле реки Муруджу в поселке Домбай на проезжую часть автодороги упало дерево. Находившийся возле машины в этот момент со своей семьей пятилетний ребенок от полученных травм скончался на месте, — уточнили в СК.

В ведомстве добавили, что, предварительно, рухнувшее дерево ранее уже было повалено, но зацепилось и держалось за другое дерево. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее следователи предъявили обвинение в халатности заместителю руководителя администрации Октябрьского района в Саратове по делу, связанному с гибелью женщины и ребенка из-за падения дерева в городском парке. В соответствии со статьей, чиновнику грозит до семи лет лишения свободы.

Следствие установило, что с апреля 2018 года по май 2023 года обвиняемый не доводил до сведения чиновников мэрии информацию о необходимости проведения муниципального контроля за благоустройством и уходом за зелеными насаждениями в городском парке. Он полагался на троих арендаторов участка, предполагая, что они выполняют работы по уходу за зеленью в соответствии со своими полномочиями и за свой счет.