Руфер из Петербурга повесил флаг на шпиль в поддержку россиян на ОИ

Руфер из Санкт-Петербурга Святослав забрался на шпиль Дома офицеров и повесил на него флаг сборной Олимпийского комитета России. Он объяснил это тем, что таким образом хотел поддержать российских спортсменов на Играх в Пекине, пишет «360».

Решил просто поддержать спортсменов — это самое главное было для меня. Это выражение моего уважения к спортсменам, моя поддержка им. И ещё была цель — сделать красиво. Чтобы показали везде и чтобы люди видели, что есть такая поддержка, — заверил Святослав.

Руфер убеждён, что добился поставленной цели — снял красивое видео, а оценят спортсмены его старания или нет — это их личное дело. При этом он подчеркнул, что подобная вылазка невозможна без подготовки.

Ранее музыкальные ансамбли «Сёетэй Ямал» и «Сыра’Сэв» из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) сделали кавер на знаменитую песню рок-группы Queen «We Will Rock You» в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине. Эту акцию решили сопроводить хештегом #ROCyouagain.