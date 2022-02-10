18+

Рубрики

Медиа

Архив

Регионы

Руфер из Петербурга повесил флаг на шпиль в поддержку россиян на ОИ

10:34, 11 февраля 2022
Руфер из Петербурга повесил флаг на шпиль в поддержку россиян на ОИ Фото: Скриншот с видео/1703_live/instagram.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Руфер из Санкт-Петербурга Святослав забрался на шпиль Дома офицеров и повесил на него флаг сборной Олимпийского комитета России. Он объяснил это тем, что таким образом хотел поддержать российских спортсменов на Играх в Пекине, пишет «360».

Решил просто поддержать спортсменов — это самое главное было для меня. Это выражение моего уважения к спортсменам, моя поддержка им. И ещё была цель — сделать красиво. Чтобы показали везде и чтобы люди видели, что есть такая поддержка, — заверил Святослав.

Руфер убеждён, что добился поставленной цели — снял красивое видео, а оценят спортсмены его старания или нет — это их личное дело. При этом он подчеркнул, что подобная вылазка невозможна без подготовки.

Ранее музыкальные ансамбли «Сёетэй Ямал» и «Сыра’Сэв» из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) сделали кавер на знаменитую песню рок-группы Queen «We Will Rock You» в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине. Эту акцию решили сопроводить хештегом #ROCyouagain.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео