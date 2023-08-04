Руденко: ВСУ обстреливают Макеевку кассетными боеприпасами

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военкор Андрей Руденко в Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины начали обстрел Макеевки в Черногвардейском районе ДНР. По его словам, ВСУ используют кассетные боеприпасы против мирного населения. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Нацисты ведут обстрел г. Макеевки Червоногвардейский район с применением кассетных боеприпасов. Против мирных жителей используется запрещенное оружие, — написал Руденко.

Ранее военкор показал фотографии переданных Киеву кассетных боеприпасов. По его словам, Вооруженные силы Украины используют снаряды М864 калибра 155 мм. Каждый такой боеприпас несет 72 суббоеприпаса. Дальность полета при этом составляет 28,4 км, уточнил корреспондент.

Военкор Евгений Поддубный тем временем отметил, что заявления Киева об эффективности кассетных боеприпасов циничны. Он напомнил, что эти снаряды ВСУ используют против мирного населения ДНР, ЛНР, Запорожской области и других регионов.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о гибели жительницы населенного пункта Токмака в результате обстрела кассетными боеприпасами по стороны ВСУ. Еще один человек получил ранения и был госпитализирован, уточнил он.